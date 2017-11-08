В Уфе произошла массовая авария с шестью автомобилями

Водитель китайской легковушки обратился за медицинской помощью.

По предварительным данным «Volkswagen» занесло и развернуло поперек дороги, после чего он столкнулся по касательной с «Cherry». Китайскую иномарку от удара отбросило на три припаркованных автомобиля, а «Volkswagen» врезался в «Lada» с такой силой, что двигатель оторвался.