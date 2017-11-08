В Москве стритрейсерша Багдасарян заплатит новый штраф
Сегодня, 16:43Происшествия
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Мару Багдасарян снова оштрафовали за езду без прав.
Теперь нарушительнице придется заплатить пятнадцать тысяч рублей, пишут Dni.ru. Пообщаться с сотрудниками ГИБДД девушка не смогла из-за болезни, вместо нее это сделал адвокат.
Где именно она нарушила правил дорожного движения не уточняется.
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