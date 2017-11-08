Институт Нефтехимпереработки в Уфе задолжал своим рабочим 26 млн рублей

Сотрудники не получали деньги с марта по июль 2017 года.

Организация не выплачивала сотрудникам зарплату с марта по июль текущего года, в итоге задолженность составила около 26 миллионов рублей. В адрес руководителя института внесено представление об устранении нарушений законодательства. Директор оштрафован на десять тысяч рублей по статье «Невыплата заработной платы».

- Это запоздалая информация. Проблемы с задержкой зарплаты у нас были связаны с процессами приватизация, акционирования и т.д. Я несколько раз разъяснял это представителям правоохранительных органов, - пояснил Медиакорсети директор ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ» Эльшад Теляшев. – Мы давно уже сами расплатились с работниками и ликвидировали задолженность без лишних напоминаний из прокуратуры. Так что мне странно слушать, что правоохранительные органы ставят это себе в заслугу.