В Башкирия женщина убила свою сестру после совместной пьянки
По версии следствия, вечером шестого ноября, преступление было совершено вечером шестого ноября. Женщины распивали спиртное у старшей сестры 52 лет. После того как пьянка завершилась, старшая сестра начала выгонять младшую из дома, выбрасывать на улицу ее вещи. В ответ младшая сестра схватила нож и ударила старшую в область шеи. От полученной травмы потерпевшая скончалась на месте.
- Подозреваемая была задержана в течение суток, ей уже предъявлено обвинение, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии. - В ближайшее время будет решен вопрос о применении меры пресечения обвиняемой, следователем уже направлено в суд ходатайство о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. Следует отметить, что потерпевшая ранее отбывала наказание за убийство супруга.