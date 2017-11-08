В Башкирия женщина убила свою сестру после совместной пьянки

Следком Башкирии возбудил уголовное дело в отношении 48-летней жительницы 48-летнего района. Она подозревается в том, что убила собственную сестру.

По версии следствия, вечером шестого ноября, преступление было совершено вечером шестого ноября. Женщины распивали спиртное у старшей сестры 52 лет. После того как пьянка завершилась, старшая сестра начала выгонять младшую из дома, выбрасывать на улицу ее вещи. В ответ младшая сестра схватила нож и ударила старшую в область шеи. От полученной травмы потерпевшая скончалась на месте.