В Башкирии найдена пропавшая 15-летняя Даша Галимова

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Девушка пряталась у подруги.
Найдена 15-летняя Дарья Галимова, которая пропала 6 ноября около 15:20 в Нефтекамске.
Сбежавшая девочка пряталась у подруги. Даша пыталась сбежать, завидев сотрудников правоохранительных органов, но безуспешно. Полицейские опросят девушку, чтобы после составить соответствующее процессуальное решение. Ранее следственный комитет начал доследственную проверку по факту пропажи девушки.
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