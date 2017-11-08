В Башкирии легковушка столкнулась с «КамАЗом» - водитель погиб

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Водитель выехал на встречку для обгона колонны из автомобилей.
7 ноября в начале седьмого часа вечера в Уфимском районе произошла авария с летальным исходом, сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.
На 1489 километре федеральной автодороги Самара-Уфа-Челябинск уфимец за рулем «Volvo S80» ехал со стороны Уфы в сторону Челябинска обогнал колонну из нескольких транспортных средств и столкнулся со встречным «КамАЗом». В результате ДТП 39-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте от травм.
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