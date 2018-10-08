Житель Башкирии осужден за поддельное свидетельства на перевозку опасных веществ

В мировом суде судебного участка по Дюртюлинскому району и г. Дюртюли выяснили, что в октябре прошлого года к обвиняемому обратился местный житель. Ему срочно необходимо было свидетельство о подготовке водителей, которое разрешало перевозить опасные грузы. Мужчина собирался трудоустраиваться в районах Крайнего Севера. Заплатив 16 тысяч рублей, он получил желаемое.