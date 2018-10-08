В Уфе отключили горячую воду из-за аварии на трубопроводе

Сегодня, 8 октября, получил повреждения трубопровод горячего водоснабжения от котельной №38 по улице Летчиков, 1/3 к дому №123 по улице Чкалова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Чтобы отремонтировать трубопровод, пришлось отключить горячее водоснабжение в домах №25 и 27 на улице Водников, а также в домах №108 и 123 на улице Чкалова.