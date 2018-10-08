В Уфе отключили горячую воду из-за аварии на трубопроводе

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Сейчас последствия технологического повреждения на трубопроводе ликвидируются.
Сегодня, 8 октября, получил повреждения трубопровод горячего водоснабжения от котельной №38 по улице Летчиков, 1/3 к дому №123 по улице Чкалова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Чтобы отремонтировать трубопровод, пришлось отключить горячее водоснабжение в домах №25 и 27 на улице Водников, а также в домах №108 и 123 на улице Чкалова.
Сейчас предпринимаются все необходимые меры для устранения последствий в самые короткие сроки.
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