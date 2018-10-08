В Уфе муж на глазах у жены зарезал ее любовника

В октябре 2018 года 38-летний уфимец узнал, что его жена изменяет ему с другим мужчиной. 7 октября 2018 года подозреваемый, увидев свою жену в объятиях оппонента на улице, проследил за ними, после чего подбежал к потерпевшему и ударил его ножом в грудь.