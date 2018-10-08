В Уфе муж на глазах у жены зарезал ее любовника

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ранее нападавший уже отсидел 14 лет за убийство.
В октябре 2018 года 38-летний уфимец узнал, что его жена изменяет ему с другим мужчиной. 7 октября 2018 года подозреваемый, увидев свою жену в объятиях оппонента на улице, проследил за ними, после чего подбежал к потерпевшему и ударил его ножом в грудь.
Неподалеку находились полицейские, которые, услышав крик женщины, задержали нападавшего. Потерпевший перешел на другую сторону улицы и скончался.
Ранее подозреваемый уже был судим за убийство и отсидел около 14 лет.
Сейчас с подозреваемым проводят следственные действия для восстановления картины произошедшего.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей