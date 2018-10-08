В Башкирии водители без прав устроили смертельные ДТП

Сразу несколько ДТП произошло в минувшие выходные по вине водителей без прав. 7 октября в Ишимбайском районе республики женщина, которую лишили водительских прав 2 года назад, столкнулась с УАЗ «Патриот». Авария произошла на 22 км автодороги Ишимбай-Петровское-Красноусольск. Сама женщина осталась жива, но была госпитализирована в больницу, а ее 56-летний пассажир погиб на месте от полученных ударов.

В Туймазинском районе на 14 км автодороги Октябрьский-Туймазы скончался 46-летний местный житель. Он не справился с управлением мотоцикла, на которе у него не было прав.