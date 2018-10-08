В Башкирии глава сельсовета помог жителю Свердловской области присвоить землю

По версии следствия, он в апреле прошлого года предоставил жителю Свердловской области поддельную справку из похозяйственной книги о том, что у него находилось в пользовании 20 соток земли. Это помогло жителю соседней области зарегистрировать права собственности на указанный участок без выплаты выкупной стоимости в размере 124 тыс. рублей.