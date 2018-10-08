В Башкирии глава сельсовета помог жителю Свердловской области присвоить землю
Сегодня, 16:07ПроисшествияЗиля АскероваФото: Информинг
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По инициативе прокуратуры в отношении главы Заимкинского сельсовета Дуванского района возбуждено уголовное дело.
57-летнего главу одного из сельсоветов Дуванского района подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.
По версии следствия, он в апреле прошлого года предоставил жителю Свердловской области поддельную справку из похозяйственной книги о том, что у него находилось в пользовании 20 соток земли. Это помогло жителю соседней области зарегистрировать права собственности на указанный участок без выплаты выкупной стоимости в размере 124 тыс. рублей.
Прокуратура района также потребовала рассмотреть в Совете сельского поселения вопрос об увольнении главы сельсовета в связи с утратой доверия.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей