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В Башкирии глава сельсовета помог жителю Свердловской области присвоить землю
Сюжеты:
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В Башкирии глава сельсовета помог жителю Свердловской области присвоить землю

Сегодня, 16:07ПроисшествияЗиля АскероваФото: Информинг
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