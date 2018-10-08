Уфимца подозревают в краже дорогостоящего оборудования детской поликлиники
О краже в полицию сообщил лаборант Городской детской клинической больницы №17.
По данным МВД по РБ, неизвестный человек проник ночью в здание поликлиники и вынес системный блок и монитор от аппарата флюорографии.
Специалисты расценили убыток на сумму около 400 тысяч рублей. Врачи сообщают, что без похищенных частей аппарата невозможно проведение обследований. Больница обслуживает около трех тысяч маленьких уфимцев, а также сюда направляют детей из других районов города.
Как сообщают в ведомстве, подозреваемого удалось установить и задержать спустя небольшое количество времени. По предварительным данным, ранее судимый 28-летний уфимец оказался внутри здания, взломав пластиковое окно медицинского учреждения. Похищенное он отнес в ломбард.
Полицейским удалось изъят аппарат, он возвращен в поликлинику. По отношению уфимцу возбуждено уголовное дело по факту кражи.