Уфимца подозревают в краже дорогостоящего оборудования детской поликлиники

По данным МВД по РБ, неизвестный человек проник ночью в здание поликлиники и вынес системный блок и монитор от аппарата флюорографии.

Специалисты расценили убыток на сумму около 400 тысяч рублей. Врачи сообщают, что без похищенных частей аппарата невозможно проведение обследований. Больница обслуживает около трех тысяч маленьких уфимцев, а также сюда направляют детей из других районов города.

Как сообщают в ведомстве, подозреваемого удалось установить и задержать спустя небольшое количество времени. По предварительным данным, ранее судимый 28-летний уфимец оказался внутри здания, взломав пластиковое окно медицинского учреждения. Похищенное он отнес в ломбард.