В Уфе недалеко от школы № 16 произошла перестрелка

В Уфе недалеко от школы № 16 произошла перестрелка
В Уфе недалеко от школы № 16 произошла перестрелка
Вчера, 13:00ПроисшествияЭлина Сайфранова
Соответствующее видео распространилось в сети.

В сети появилось видео разборок в Уфе по улице Менделеева недалеко от школы № 16. Как сообщает автор видео, были слышны звуки выстрелов. На самом видео пробегают, как минимум, 12 человек и в следующие секунды слышны звуки выстрелов.

Видео:Telegram

Ситуацию прокомментировал у себя в телеграм-канале активист Руслан Габбасов.

— В Уфе этнические группировки среди белого дня устроили перестрелку. Но экстремисты, террористы и сепаратисты все равно башкиры? — задается вопросом Габбасов.

Mkset попросили информацию в пресс-службе МВД Башкирии, однако в ведомстве оперативный комментарий пока предоставить не смогли. Следим за ситуацией.

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