В Уфе недалеко от школы № 16 произошла перестрелка

В сети появилось видео разборок в Уфе по улице Менделеева недалеко от школы № 16. Как сообщает автор видео, были слышны звуки выстрелов. На самом видео пробегают, как минимум, 12 человек и в следующие секунды слышны звуки выстрелов.
Ситуацию прокомментировал у себя в телеграм-канале активист Руслан Габбасов.
— В Уфе этнические группировки среди белого дня устроили перестрелку. Но экстремисты, террористы и сепаратисты все равно башкиры? — задается вопросом Габбасов.
Mkset попросили информацию в пресс-службе МВД Башкирии, однако в ведомстве оперативный комментарий пока предоставить не смогли. Следим за ситуацией.