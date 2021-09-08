В МВД Башкирии прокомментировали разборки недалеко от школы № 16 в Уфе

В МВД Башкирии прокомментировали разборки недалеко от школы № 16 в Уфе
В МВД Башкирии прокомментировали разборки недалеко от школы № 16 в Уфе
Вчера, 14:39ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: Скриншот с видео
В Отдел были доставлены 4 предполагаемые участники разборки. Факт стрельбы не подтверждается.

В МВД Башкирии прокомментировали случившееся в Уфе на улице Менделеева недалеко от школы № 16. Сообщается, что по данному адресу в отдел полиции поступило только сообщение о повреждении автомобиля, по предварительным данным повредили его металлическим стулом. Пострадавших нет, а подозреваемые были доставлены в полицию.

Так, факт стрельбы ведомство не подтверждает, однако сообщается, что для выяснения обстоятельств в отдел полиции были доставлены 4 уроженца одного из кавказских регионов.

Напомним, что в сети появилось видео очевидца, на котором видно, что как минимум 12 человек убегают и что-то кричат на иностранном языке. Автор видео сообщает, что были слышны выстрелы.

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