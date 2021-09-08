В МВД Башкирии прокомментировали разборки недалеко от школы № 16 в Уфе

В МВД Башкирии прокомментировали случившееся в Уфе на улице Менделеева недалеко от школы № 16. Сообщается, что по данному адресу в отдел полиции поступило только сообщение о повреждении автомобиля, по предварительным данным повредили его металлическим стулом. Пострадавших нет, а подозреваемые были доставлены в полицию.