В МВД Башкирии прокомментировали разборки недалеко от школы № 16 в Уфе

В МВД Башкирии прокомментировали случившееся в Уфе на улице Менделеева недалеко от школы № 16. Сообщается, что по данному адресу в отдел полиции поступило только сообщение о повреждении автомобиля, по предварительным данным повредили его металлическим стулом. Пострадавших нет, а подозреваемые были доставлены в полицию.
Так, факт стрельбы ведомство не подтверждает, однако сообщается, что для выяснения обстоятельств в отдел полиции были доставлены 4 уроженца одного из кавказских регионов.
Напомним, что в сети появилось видео очевидца, на котором видно, что как минимум 12 человек убегают и что-то кричат на иностранном языке. Автор видео сообщает, что были слышны выстрелы.