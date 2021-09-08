В ДТП под Уфой погибли три человека, еще один мужчина скончался в больнице

На трассе Уфа-Зубово-Чишмы столкнулись машины ВАЗ-2112 и «Лада Гранта». Отмечается, что авария произошла на затяжном повороте.
61-летний водитель и 47-летний пассажир «Гранты», а также 25-летний пассажир ВАЗ скончались. Водителя ВАЗ и 47-летнего пассажира «Гранты» госпитализировали. Однако вечером того же дня водитель скончался.
Сейчас выясняются причины и обстоятельства ДТП.
Напомним, в минувшие выходные в Мелеузовском районе машина сбила 42-летнего мужчину, который переходил дорогу. Пешеход скончался, а водитель просто уехал. Полиция начала розыск скрывшегося водителя.