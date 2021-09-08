В Башкирии водителя «КамАЗа», по вине которого погибли три человека, будут судить

Прокуратура Башкирии сообщила об утверждении обвинительного заключения в отношении 50-летнего водителя КамАЗа, по вине которого погибли два взрослых и один ребенок. Так, мужчину будут судить по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Сообщается, что дело передано в суд.