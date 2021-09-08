В Башкирии водителя «КамАЗа», по вине которого погибли три человека, будут судить

В Башкирии водителя «КамАЗа», по вине которого погибли три человека, будут судить
В Башкирии водителя «КамАЗа», по вине которого погибли три человека, будут судить
Вчера, 13:22ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: пресс-служба ГИБДД РБ
Трагедия произошла в конце июня в Альшеевском районе.

Прокуратура Башкирии сообщила об утверждении обвинительного заключения в отношении 50-летнего водителя КамАЗа, по вине которого погибли два взрослых и один ребенок. Так, мужчину будут судить по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Сообщается, что дело передано в суд.

Напомним, ДТП произошло в Альшеевском районе Башкирии днем 30 июня текущего года. Как сообщает прокуратура, на 69 километре дороги Чишмы-Киргиз-Мияки водитель КамАЗа отвлекся и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Калиной». Известно, что двое взрослых пассажиров и 13-летняя девочка скончались, также водитель и 6-лений ребенок серьезно пострадали. Мужчина вину полностью признал.

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