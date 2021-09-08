В Башкирии мужчину, который убил и отрезал голову брату, суд признал виновным

Известно, что убийство произошло вечером 10 ноября 2020 года. Между обвиняемым и братом произошла ссора, в ходе которой последнему было нанесены смертельные ножевые ранения. А после, для того чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый решил расчленить тело, однако, как сообщает Следком Башкирии, в процессе отрезания головы домой пришел отец и вызвал полицию. Подсудимый вину не признал.