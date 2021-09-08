В Башкирии мужчину, который убил и отрезал голову брату, суд признал виновным

В Башкирии мужчину, который убил и отрезал голову брату, суд признал виновным
В Башкирии мужчину, который убил и отрезал голову брату, суд признал виновным
Вчера, 13:40ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Мужчину приговорили к 11 годам строгого режима.

СК Башкирии сообщил о решении суда в отношении 33-летнего жителя Нефтекамска, который сначала убил, а после пытался расчленить тело брата. Так, суд приговорил мужчину к 11 годам строгого режима. Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.

Известно, что убийство произошло вечером 10 ноября 2020 года. Между обвиняемым и братом произошла ссора, в ходе которой последнему было нанесены смертельные ножевые ранения. А после, для того чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый решил расчленить тело, однако, как сообщает Следком Башкирии, в процессе отрезания головы домой пришел отец и вызвал полицию. Подсудимый вину не признал.

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