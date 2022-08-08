В горах в Сочи от удара молнии погиб уроженец Уфы

— Мы были в сотне метров от него. Стал накрапывать дождик и вдруг разряд. Всего один! Через пару минут какой-то парень рассказал, что сам лично видел, как насмерть мужчину убило, а девушка, которая стояла совсем рядом — жива. Ужас просто, — рассказывает очевидец.