В Башкирии после ДТП с тремя большегрузами содержимое фуры перекрыло полосу движения

В Башкирии после ДТП с тремя большегрузами содержимое фуры перекрыло полосу движения
В Башкирии после ДТП с тремя большегрузами содержимое фуры перекрыло полосу движения
Вчера, 10:13ПроисшествияТатьяна МайороваФото: ГИБДД по Башкирии
Накануне, 7 августа, впечатляющее ДТП с участием трех большегрузных автомобилей произошло на федеральной трассе М-5. Как уточнили в пресс-службе региональной ГИБДД, авария случилась на 1476-м километре автодороги Самара — Уфа — Челябинск.

По уточненным данным, столкнулись грузовые автомобили «Шакман», КАМАЗ и Volvo. Один из них оказался из Башкирии, а два других – из Московской и Волгоградской областей.

При этом одну из фур развернуло поперек проезжей части, из прицепа на дорогу высыпались многочисленные картонные упаковки, заняв огромную площадку.

Известно, что в ДТП не пострадал никто из людей. Пожарные провели проливку места аварии, чтобы предотвратить возгорание. Дорожники оперативно занялись наведением порядка на проезжей части.

Обстоятельства происшедшего ДТП уточняются.

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