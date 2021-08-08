Коммунисты выясняют, виновен ли их однопартиец из Башкирии в убийстве инвалида

Коммунисты выясняют, виновен ли их однопартиец из Башкирии в убийстве инвалида
Коммунисты выясняют, виновен ли их однопартиец из Башкирии в убийстве инвалида
Вчера, 20:46ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
По одной из версий, сообщение о причастности депутата Мелеузовского горсовета, состоящего в рядах КПРФ, может быть «уткой».

Представители КПРФ заявили журналистам, что проведут тщательную проверку появившихся в СМИ сообщений о возможной виновности депутата Мелеузовского горсовета Александра Котелевского в убийстве инвалида. Об этом сообщил портал URA.RU со ссылкой на первого заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина, который, кстати, был избран в Госдуму по списку КПРФ от Башкирии.

— Будем смотреть, будем разбираться. Надо выяснить, «утка» или не «утка», — так прокомментировал неприятные новости Юрий Афонин.

По уточненным данным, трагедия случилась три дня назад, 5 августа. Сообщается, что подозреваемый работает на деревообрабатывающем предприятии, и в тот день вышел в ночную смену. Утром прибывшие в новую смену рабочие обнаружили его напарника, который мертвым, а неподалеку от него спал нетрезвый Котелевский, которого пока считают основным подозреваемым в убийстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По сообщению телеграм-канала «112», у погибшего оказались сломаны ребра и позвоночник, а также имелись травмы головы.

Ведется следствие.

Материалы по теме:
следствие
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы