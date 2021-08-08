Коммунисты выясняют, виновен ли их однопартиец из Башкирии в убийстве инвалида

По одной из версий, сообщение о причастности депутата Мелеузовского горсовета, состоящего в рядах КПРФ, может быть «уткой».

Представители КПРФ заявили журналистам, что проведут тщательную проверку появившихся в СМИ сообщений о возможной виновности депутата Мелеузовского горсовета Александра Котелевского в убийстве инвалида. Об этом сообщил портал URA.RU со ссылкой на первого заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина, который, кстати, был избран в Госдуму по списку КПРФ от Башкирии. — Будем смотреть, будем разбираться. Надо выяснить, «утка» или не «утка», — так прокомментировал неприятные новости Юрий Афонин. По уточненным данным, трагедия случилась три дня назад, 5 августа. Сообщается, что подозреваемый работает на деревообрабатывающем предприятии, и в тот день вышел в ночную смену. Утром прибывшие в новую смену рабочие обнаружили его напарника, который мертвым, а неподалеку от него спал нетрезвый Котелевский, которого пока считают основным подозреваемым в убийстве. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По сообщению телеграм-канала «112», у погибшего оказались сломаны ребра и позвоночник, а также имелись травмы головы. Ведется следствие.

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