Житель Башкирии покончил с собой, когда стало известно о его приставаниях к падчерице

42-летний житель города Белебея расстался с жизнью, когда узнал, что стали достоянием гласности его приставания к 16-летней падчерице.

Как стало известно Медиакорсети, в полицию обратился с заявлением о домогательствах в отношении девушки ее 20-летний друг. После получения этой информации к дому мужчины были направлены оперативники и следователи.

Как только подозреваемый в домогательствах узнал об этом, он спрятался в сарае и покончил с собой.