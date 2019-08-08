Житель Башкирии покончил с собой, когда стало известно о его приставаниях к падчерице
Вчера, 16:38ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Мужчина свел счеты с жизнью, когда узнал, что к нему едут стражи порядка.
42-летний житель города Белебея расстался с жизнью, когда узнал, что стали достоянием гласности его приставания к 16-летней падчерице.
Как стало известно Медиакорсети, в полицию обратился с заявлением о домогательствах в отношении девушки ее 20-летний друг. После получения этой информации к дому мужчины были направлены оперативники и следователи.
Как только подозреваемый в домогательствах узнал об этом, он спрятался в сарае и покончил с собой.
Следком начал по данному факту доследственную проверку.
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