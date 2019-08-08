В Турции произошло землетрясение

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На западе Турции 8 августа произошло землетрясение магнитудой 6,0.
Подземные толчки были зафиксированы в 11 часов 25 минут по местному времени, сообщает RT.
Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался на 49 километров восточнее населенного пункта Денизли. Очаг подземных толчков залегал на семикилометровой глубине.
Информации о разрушениях и жертвах пока нет.
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