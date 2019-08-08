В Санкт-Петербурге на КАД столкнулись пять автомобилей

В районе пересечения КАД с Колтушским шоссе столкнулись три легковых и два грузовых автомобиля. Об этом информирует Newia.ru.

По словам очевидцев, жертвой автокатастрофы стал как минимум один человек. Тело погибшего лежало под одной из разбитых машин. Через некоторое время после ДТП появилась информация, что погибших уже двое.