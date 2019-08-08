Фото: pxhere.com
В Санкт-Петербурге на КАД столкнулись пять автомобилей
Вчера, 19:47Происшествия
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Утром в четверг, восьмого августа в Санкт-Петербурге на кольцевой автодороге (КАД) произошло серьезное ДТП с человеческими жертвами.
В районе пересечения КАД с Колтушским шоссе столкнулись три легковых и два грузовых автомобиля. Об этом информирует Newia.ru.
По словам очевидцев, жертвой автокатастрофы стал как минимум один человек. Тело погибшего лежало под одной из разбитых машин. Через некоторое время после ДТП появилась информация, что погибших уже двое.
На участке, где произошла авария, образовалась большая пробка. Сейчас в причинах и обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.
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