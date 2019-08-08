В Москве количество ДТП с участием такси выросло на 15%

Об этом на VII Международном евразийском форуме «Такси» (МЕФТ) заявил заместитель мэра и руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, пишет RNS.

По словам Ликсутова, таксисты попадают в аварии из-за усталости, вызванной переработками. В этом нередко виноваты агрегаторы, желающие увеличить рынок.