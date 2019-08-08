Фото: pxhere.com
В Москве количество ДТП с участием такси выросло на 15%
Вчера, 16:16Происшествия
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В текущем году в столице России число автокатастроф, участниками которых стали автомобили такси, увеличилось на 15% по сравнению с показателем 2018 года.
Об этом на VII Международном евразийском форуме «Такси» (МЕФТ) заявил заместитель мэра и руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, пишет RNS.
По словам Ликсутова, таксисты попадают в аварии из-за усталости, вызванной переработками. В этом нередко виноваты агрегаторы, желающие увеличить рынок.
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