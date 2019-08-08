В Магнитогорске охранник насильно удерживал трех школьников
Вчера, 19:00ПроисшествияФото: flickr.com
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В Магнитогорске сторож пейнтбольного клуба на протяжение долгого силой удерживал в подсобном помещении клуба трех мальчиков от девяти до двенадцати лет.
В Магнитогорске сторож пейнтбольного клуба на протяжении долгого времени силой удерживал в подсобном помещении клуба трех мальчиков от девяти до двенадцати лет.
Kursdela.biz пишет, что в ходе предварительной проверки будет установлено время, в течение которого мужчина удерживал ребят. Так или иначе, его действия охватываются статьей Уголовного кодекса о незаконном лишении свободы. Согласно имеющимся данным, трое школьников проникли на территорию пейнтбольного клуба, чтобы попрыгать на надувных пилонах. Охранник, заметивший их, заставил их пройти в помещение клуба, после чего запер двери.
Отмечается, что ребята были освобождены только после звонка одного из них родителям.
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