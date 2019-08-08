Следком: в Уфе собака загрызла подругу своей хозяйки

Накануне, 7 августа, новая трагедия с участием бойцовой собаки случилась в Уфе Подробности сообщили в Следственном комитете.

По предварительным данным, ЧП произошло в одном из многоквартирных домов в Орджоникидзевском районе Уфы. В тот день у хозяйки стаффордширского терьера были гости, в начале вечера они вполне дружелюбно общались с собакой. После застолья хозяйка легла спать, а собака уселась у кровати охранять ее, как было заведено в доме.

Внезапно одна из гостей вошла в комнату, чтобы что-то спросить у хозяйки, и пес тут же бросился на нее, схватив за горло. От укусов и потери крови пострадавшая 48-летняя гостья умерла до приезда врачей.

По данному факту проводится доследственная проверка.

По данным "Комсомольской правды", собаку уже усыпили.