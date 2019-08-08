Следком: в Уфе собака загрызла подругу своей хозяйки
По одной из версий, животное оберегало крепко спавшую хозяйку от нетрезвых гостей.
Накануне, 7 августа, новая трагедия с участием бойцовой собаки случилась в Уфе Подробности сообщили в Следственном комитете.
По предварительным данным, ЧП произошло в одном из многоквартирных домов в Орджоникидзевском районе Уфы. В тот день у хозяйки стаффордширского терьера были гости, в начале вечера они вполне дружелюбно общались с собакой. После застолья хозяйка легла спать, а собака уселась у кровати охранять ее, как было заведено в доме.
Внезапно одна из гостей вошла в комнату, чтобы что-то спросить у хозяйки, и пес тут же бросился на нее, схватив за горло. От укусов и потери крови пострадавшая 48-летняя гостья умерла до приезда врачей.
По данному факту проводится доследственная проверка.
По данным "Комсомольской правды", собаку уже усыпили.
Напомним, недавно на одной из улиц Уфы было зафиксировано нападение собаки бойцовой породы на ребенка.