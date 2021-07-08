В Уфе видеорегистратор зафиксировал массовое ДТП

В Уфе видеорегистратор зафиксировал массовое ДТП
В Уфе видеорегистратор зафиксировал массовое ДТП
8 июля, 11:14ПроисшествияАнастасия ДесяткинаФото: телеграм-канал UTV
В ГИБДД республики сообщили, что к ним по данной ситуации никто не обращался.

Массовое столкновение транспортных средств видеофиксатор записал 8 июля в тоннеле на проспекте Салавата Юлаева. Видео происшествия снятое очевидцем опубликовали в телеграм-канале UTV.

Однако подробности и количество пострадавших машин не утоняется. В ГИБДД прокомментировали ситуацию.

— Управления МВД России по городу Уфе по данному дорожно-транспортному происшествию не поступала. Сообщения о ДТП не было ни вчера, ни сегодня. Возможно его оформили по европротоколу, либо при помощи аварийных комиссаров, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД Управления МВД России по городу Уфе.

Также сегодня стало известно о том, что в Башкирии мотоциклист сбил ребенка на электросамокате.

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