В Уфе видеорегистратор зафиксировал массовое ДТП

Массовое столкновение транспортных средств видеофиксатор записал 8 июля в тоннеле на проспекте Салавата Юлаева. Видео происшествия снятое очевидцем опубликовали в телеграм-канале UTV.
Однако подробности и количество пострадавших машин не утоняется. В ГИБДД прокомментировали ситуацию.
— Управления МВД России по городу Уфе по данному дорожно-транспортному происшествию не поступала. Сообщения о ДТП не было ни вчера, ни сегодня. Возможно его оформили по европротоколу, либо при помощи аварийных комиссаров, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД Управления МВД России по городу Уфе.
Также сегодня стало известно о том, что в Башкирии мотоциклист сбил ребенка на электросамокате.