В Уфе видеорегистратор зафиксировал массовое ДТП

— Управления МВД России по городу Уфе по данному дорожно-транспортному происшествию не поступала. Сообщения о ДТП не было ни вчера, ни сегодня. Возможно его оформили по европротоколу, либо при помощи аварийных комиссаров, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД Управления МВД России по городу Уфе.