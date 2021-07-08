В Москве рядом с жилым домом обнаружили тело беременной женщины
В Москве рядом с жилым домом обнаружили тело беременной женщины
8 июля, 22:10ПроисшествияФото: pixabay.com
В Москве рядом с многоквартирным домом нашли тело беременной женщины. Причины гибели неизвестны.
По сообщению iz.ru, личность погибшей сотрудники правоохранительных органов уже установили - недавно женщине исполнилось тридцать четыре года и она находилась на пятом месяце беременности. Причина ее гибели на данный момент не установлены.
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