В Уфе спасатели сняли с дерева девушку с котом
8 июля, 10:54ПроисшествияЗлата ЗуковичФото: http://ufa112.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Девушка попыталась спасти питомца самостоятельно, однако забралась по дереву так высоко, что не смогла слезть.
В минувшую субботу, 6 июля, около 16:00 спасателям позвонила девушка с просьбой снять ее и ее кота с дерева, сообщили в управлении гражданской защиты Уфы.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: http://ufa112.ru
У девушки убежал кот и залез на дерево. Уфимка решила самостоятельно спасти своего питомца и полезла за ним. В какой-то момент девушка поняла, что не может спуститься вниз и была вынуждена позвонить в экстренную службу. Спасатели при помощи лестницы и альпинистского снаряжения эвакуировали заявительницу, а после сняли с дерева кота.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: http://ufa112.ru
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей