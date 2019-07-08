В Уфе спасатели сняли с дерева девушку с котом

В минувшую субботу, 6 июля, около 16:00 спасателям позвонила девушка с просьбой снять ее и ее кота с дерева, сообщили в управлении гражданской защиты Уфы.

У девушки убежал кот и залез на дерево. Уфимка решила самостоятельно спасти своего питомца и полезла за ним. В какой-то момент девушка поняла, что не может спуститься вниз и была вынуждена позвонить в экстренную службу. Спасатели при помощи лестницы и альпинистского снаряжения эвакуировали заявительницу, а после сняли с дерева кота.