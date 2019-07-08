В Башкирии после пожара в большом доме пострадавшие семьи поселили в школу и клуб

Сегодня, 8 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии председатель регионального госкомитета по ЧС Фарит Гумеров сообщил, что 6 июля в поселке Горный Чишминского района произошел пожар в восьмиквартирном одноэтажном доме, где жили 27 человек, включая семь детей. Огонь сильно повредил кровлю и потолок, но кирпичные стены сохранились, что позволяет рассматривать вопрос о восстановлении дома.

Глава администрации Чишминского района Флюр Уразметов доложил, что три пострадавшие семьи нашли приют у родственников, четыре семьи поселены временно в местной школе, одна семья - в здании клуба. При этом в школе семьи смогут находиться не дольше 1 августа, поскольку затем нужно будет готовить помещения к новому учебному году.

Каждая семья погорельцев должна получить 30 тысяч рублей в качестве материальной помощи, еще 100 тысяч рублей были выделены районным благотворительным фондом на приобретение одежды и средств первой необходимости для них.

По словам Флюра Уразметова, всех погорельцев на автобусе организованно привезут в МФЦ, чтобы решить вопрос с восстановлением документов.

До среды будет определен размер ущерба, причиненного дому, и сумма средств, необходимых для его восстановления.

Детей из пострадавших семей предложено отправить на льготных условиях в детский лагерь или санаторий.

В ходе обсуждения этой темы на оперативке было отмечено, что минувшая неделя стала первой в 2019 году, в рамках которой в пожарах на территории республики не погиб ни один человек.