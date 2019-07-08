В Башкирии отменили приговор из-за его полного совпадения с обвинительным заключением

Как сообщает «Медиазона», в 2017 году Стерлитамакский городской суд приговорил четырех молодых людей к длительным срокам по части 4 статьи 228.1 УК (незаконный сбыт наркотических веществ в составе организованной группы) — от 12 до 16 лет в колонии строгого режима. Марат и Артур Халиуллины, Руслан Янчурин и Алексей Лобанов были задержан еще в 2015 году: сотрудники ФСКН полагали, что братья создали нелегальный бизнес по торговле наркотиками через закладки и позвали в свою группу Янчурина и Лобанова, наркотики сбывали в Стерлитамаке, Ишимбае и Салавате.

Обвиняемые свою вину в сбыте наркотиков отрицали. По их словам, силовики их запугивали, не давали спать и есть. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении силовиками должностных полномочий (пункт «а» части 3 статьи 286 УК).

В июне 2018 года Верховный суд Башкортостана рассмотрел апелляцию и немного сократил фигурантам сроки. Осужденные подали кассационную жалобу, президиум Верховного суда рассмотрел ее в июне 2019 года.

В обращении Руслан Янчурин указал, что в приговоре стерлитамакского суда не дана оценка его показаниям о давлении сотрудников ФСКН, а Марат Халиуллин добавил, что приговор был фактически скопирован с обвинительного заключения. Президиум сверил тексты двух документов и установил, что приговор «по существу и в значительной своей части является копией обвинительного заключения»: показания свидетелей приводятся не по протоколам судебного заседания, а в пересказе следствия, следственные действия по делу также описаны «в редакции, предложенной следователем».

— Все это указывает на то, что в данном случае в большей степени имело место обычное копирование данных предварительного расследования в решение суда первой инстанции и судьей приговор не составлялся, — отмечается в решении президиума. — Изложенное свидетельствует о формальном рассмотрении уголовного дела, ставит под сомнение справедливость и беспристрастность судебного разбирательства, что недопустимо.