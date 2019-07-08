В Башкирии осудят предпринимателя за жестокое убийство из-за долга

В августе 2017 года индивидуальный предприниматель занял у своего знакомого один миллион рублей для развития бизнеса. В феврале 2018 года, не желая отдавать долг, бизнесмен решил убить своего кредитора.

Злоумышленник пригласил потерпевшего на встречу под предлогом покупки оборудования для напыления пенополиуретана, продажей которого тот занимался. Встретившись, обвиняемый предложил осмотреть оборудование в помещении бывшего контрольного пункта полиции, расположенного в Белебее, которое арендовал обвиняемый.

Там предприниматель несколько раз ударил знакомого бейсбольной битой по голове, после чего связал его руки и ноги металлической проволокой, надел на голову пакет, а затем обмотал голову, туловище, верхние и нижние конечности последнего скотчем и пищевой пленкой. От полученных телесных повреждений мужчина скончался. Обвиняемый вывез тело потерпевшего на своем автомобиле на территорию Туймазинского района и сбросил на обочину дороги.

Первоначально потерпевший числился как без вести пропавший, в полицию обратились его друзья на следующий день после исчезновения.

В ходе осмотра автомобиля обвиняемого в багажнике были обнаружены следы крови потерпевшего, там же была обнаружена и бейсбольная бита. Дальнейшими следственными действиями был установлен маршрут передвижений обвиняемого в день убийства, и тело потерпевшего было обнаружено.

Также злоумышленник признан виновным в избиении своего бывшего наемного рабочего в ходе конфликта, произошедшего в ноябре 2017 года, в результате которого здоровью рабочего был причинен вред средней тяжести.

Присяжные заседатели изучили собранные следствием доказательства и пришли к выводу о виновности подсудимого.