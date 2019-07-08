В Башкирии на территории Якты-куля скончалась четырехлетняя девочка из Магнитогорска
8 июля, 17:31ПроисшествияЗлата ЗуковичФото: wikipedia.org
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Об этом сообщают СМИ Челябинской области.
Вечером 7 июля в санатории «Якты-куль» умерла четырехлетняя девочка, пишет Ura.ru.
Девочка потеряла сознание во время прогулки. Врачи сделали ребенку искусственное дыхание и вкололи адреналин.
Мама с ребенком из Магнитогорска не отдыхали по путевке, а гуляли на территории «Якты-куля».
Оказалось, что у девочки ранее были проблемы с сердцем. По данному факту в СУ СКР Челябинской области начали проверку.
Вскрытие, которое должно выяснить причину трагедии, должно быть проведено 8 июля.
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