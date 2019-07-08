В Башкирии на территории Якты-куля скончалась четырехлетняя девочка из Магнитогорска

Вечером 7 июля в санатории «Якты-куль» умерла четырехлетняя девочка, пишет Ura.ru.

Девочка потеряла сознание во время прогулки. Врачи сделали ребенку искусственное дыхание и вкололи адреналин.

Мама с ребенком из Магнитогорска не отдыхали по путевке, а гуляли на территории «Якты-куля».

Оказалось, что у девочки ранее были проблемы с сердцем. По данному факту в СУ СКР Челябинской области начали проверку.