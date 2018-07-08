Жители Башкирии жалуются на странные химические пятна на реке

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», жители села Ломовка Белорецкого района обнаружили на реке Белой странный пятна. В соцсети появилась видеозапись, снятая под местом села Ломовка. В ней видно, что по реке разлилась странная жидкость, напоминающая мазут.