Жители Башкирии жалуются на странные химические пятна на реке

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Жидкость с виду похож на мазут.
Как сообщает ГТРК «Башкортостан», жители села Ломовка Белорецкого района обнаружили на реке Белой странный пятна. В соцсети появилась видеозапись, снятая под местом села Ломовка. В ней видно, что по реке разлилась странная жидкость, напоминающая мазут.
«За 2,5 часа все почернело – сплошной мазут. Запах ужасный», — добавил местный житель.
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