В Башкирии загорелся многоквартирный дом из-за коляски: есть пострадавший

Сотрудники МЧС России по РБ приехали на место возгорания по тревожному звонку. Возгорание было быстро ликвидировано.

Один из жильцов, живущих в этом подъезде, пострадал, надышавшись продуктами горения. Он госпитализирован в местную больницу.