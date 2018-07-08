В Башкирии загорелся многоквартирный дом из-за коляски: есть пострадавший
Сегодня, 14:12ПроисшествияЗиля Аскерова
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В городе Салават в Башкирии загорелась детская коляска, стоящая в подъезде.
Сотрудники МЧС России по РБ приехали на место возгорания по тревожному звонку. Возгорание было быстро ликвидировано.
Один из жильцов, живущих в этом подъезде, пострадал, надышавшись продуктами горения. Он госпитализирован в местную больницу.
Сотрудники МЧС устанавливают причины возгорания.
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