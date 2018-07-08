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На трассе М-5 «Урал» в Башкирии возникла длинная пробка
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Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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На трассе М-5 «Урал» в Башкирии возникла длинная пробка

Вчера, 18:38ПроисшествияЗиля Аскерова
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