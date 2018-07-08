На трассе М-5 «Урал» в Башкирии возникла длинная пробка

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Сегодня, 8 июля, вечером, на трассе М-5 «Урал» возникла длинная пробка из-за возгорания прицепа фуры.
На месте возгорания работают сотрудники ГИБДД и МЧС, а также одна автоцистерна от ПСЧ-69.
Как сообщают в пресс-службе МЧС России по РБ, прицеп фуры все еще горит на 1381 км трассы М-5. Пострадавших нет. Дорога действует по реверсивному движению.
Яндекс-карты показывает, что по обе стороны дороги образовался десятикилометровый затор, сообщает Башинформ. Скорость движения транспорта не превышает 10-15 км/ч. Автомобилисты вынуждены объезжать пробку по полю.
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