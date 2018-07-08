На трассе М-5 «Урал» в Башкирии возникла длинная пробка

На месте возгорания работают сотрудники ГИБДД и МЧС, а также одна автоцистерна от ПСЧ-69.

Как сообщают в пресс-службе МЧС России по РБ, прицеп фуры все еще горит на 1381 км трассы М-5. Пострадавших нет. Дорога действует по реверсивному движению.