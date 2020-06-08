Водителя автобуса, в котором погибли 6 человек в Башкирии, признали виновным

Водителя признали в суде виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более людей ( ч. 5 ст.264 УК РФ).

Напомним, страшная авария произошла в Архангельском районе Башкирии на трассе Уфа-Инзер-Белорецк. В ДТП, которое, по предварительной версии, произошло из-за превышения скорости и ливня, пострадали 32 человека, шестеро погибли. Туристы из Татарстана возвращались со сплава по реке Белой в Набережные Челны.

гендиректор «Группа компаний «Альтекс» Ильдар Фахразиев, которой принадлежит автобус, сообщил, что у водителя было замечание по неосторожному вождению, но это было небольшое такое нарекание.