В Башкирии нашли пропавшего 23-летнего парня мертвым
Сегодня, 14:58ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Лиза Алерт Башкортостан
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Пропавшего Марата Камалова искали почти месяц. Сегодня волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» принесли трагическую весть.
По информации поисковиков, 23-летний пропал 13 мая из съемной квартиры в Нефтекамска. Подробности его исчезновения неизвестны, есть только информация, что он ушел из дома и пропал.
Молодого парня искали почти месяц, к поискам присоединились СМИ, волонтеры, полиция и неравнодушные жители республики. Информация о том, что его нашли поступила только сегодня.
Парень, к сожалению, погиб. Подробности происшествия не уточняются. Медиакорсеть приносит соболезнования близким и родным.
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