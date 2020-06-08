В Башкирии нашли пропавшего 23-летнего парня мертвым

По информации поисковиков, 23-летний пропал 13 мая из съемной квартиры в Нефтекамска. Подробности его исчезновения неизвестны, есть только информация, что он ушел из дома и пропал.

Молодого парня искали почти месяц, к поискам присоединились СМИ, волонтеры, полиция и неравнодушные жители республики. Информация о том, что его нашли поступила только сегодня.