В Уфе стройфирма все-таки заплатит за смерть подростка в бетономешалке

Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Калининского районного суда Уфы о том, что строительная фирма обязана выплатить компенсацию семье подростка, погибшего в бетономешалке. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

Напомним, ЧП произошло в начале осени прошлого года. 17-летний подросток, подрабатывавший на стройке без оформления трудового договора, взялся очистить от раствора миксер бетономешалки и для этого забрался внутрь. Водитель бетономешалки, вернувшись с обеда, не убедился, что не причинит никому вреда и не выдал предупредительный сигнал, а сразу включил бетономешалку. В итоге подросток погиб внутри миксера.

Поскольку с мальчиком не был оформлен трудовой договор, его работодатель отказался оформлять акт о несчастном случае на производстве и выплачивать компенсацию семье погбшего подростка.

Однако прокуратура района в судебном порядке потребовала признать наличие трудовых отношений между строительной фирмой и погибшим юношей и выплатить его семье компенсацию. Суд поддержал позицию прокуратуры.

Ответчик обжаловал решение суда первой инстанции, но Верховный суд РБ оставил судебный вердикт в силе.

Сумма компенсации, которую обязан выплатить работодатель мальчика его семье, не уточняется.