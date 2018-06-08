В Башкирии ищут родных 90-летней бабули

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Бабушку нашли у общежития 4 дня назад.
В 22-й больнице Уфы в отделении нейрохирургии уже четвертый день лежит бабушка, которую нашли возле общежития на Аксакова 58/1, сообщил на своей странице руководитель группы по поиску пропавших людей в РБ Павел Нестеров.
Женщину привезли с травмами головы. Она толком ничего не знает о себе и путается в показаниях. Ее зовут Мусина Гульзиян Садриевна. Родилась 11.04.1928.
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Если вы что-либо знаете о ней, просьба позвонить по телефонам: 8 (347) 255 66 71; 8 (347) 255 22 30, либо +7 927 310 38 87.
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