В Башкирии ищут родных 90-летней бабули

В 22-й больнице Уфы в отделении нейрохирургии уже четвертый день лежит бабушка, которую нашли возле общежития на Аксакова 58/1, сообщил на своей странице руководитель группы по поиску пропавших людей в РБ Павел Нестеров.

Женщину привезли с травмами головы. Она толком ничего не знает о себе и путается в показаниях. Ее зовут Мусина Гульзиян Садриевна. Родилась 11.04.1928.