Министра из Твери подозревают в участие в ОПГ состоящей из полицейских

По версии следствия, министр входил в преступную группировку, состоящую из работников полиции. Об этом восьмого июня пишет газета «Известия».

В ФСБ считают, что банду возглавлял родной брат Виктора Шафороста Павел, который до недавнего времени работал в столичном ГУ МВД. Сам Виктор Шафорост занял министерский пост позапрошлой весной. До это он работал следователем по особо важным делам в ГУ МВД России по Центральному федеральному округу.

Два года назад Павел Шафорост приехал со своими коллегами в расположенный в «Новой Москве» офис частной фирмы. Полицейские начали угрожать хозяину организации возбуждением уголовного дела. Бизнесмена обвинили в нарушении правил передачи государству ценных металлов и драгоценных камней.

Полицейские отобрали у своей жертвы янтарь-сырец общей стоимостью два миллиона рублей, а также деньги в размере 500 000 рублей и 3 000 долларов. Через несколько часов потерпевший был вынужден дать своим обидчика еще одну взятку. За это полицейские обещали указать в протоколе, что они ничего не нашли при обыске.

Через некоторое время кто-то сжег машину бизнесмена, а после поджог и следственный отдел, в котором хранилось досье на банду. В огне исчезла часть материалов на подозреваемых.

В марте нынешнего года семь членов ОПГ арестовали в Москве. Пятеро из них работали в правоохранительных органах. Сегодня суд назначит меру пресечения и для Виктора Шафороста.