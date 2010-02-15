В России дети отравились наркотиком в обертках конфет

Пятеро детей попали в больницы в Чите.

Пять несовершеннолетних детей, которые попали в больницу после употребления конфет, отравились синтетическими наркотиками, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Забайкальскому краю.

Пятеро детей,четыре мальчика в возрасте 4, 14, 16 и 17 лет и девочка 12 лет, попали в больницы Читы с диганозом «отравление неизвестным веществом».

По словам детей, они ели конфеты «Бешеная пчелка», которые один из них нашел на улице.

- Отравление наступило в результате употребления синтетических наркотиков, которые были в обертке из-под конфет. Потому эпидемиологическое расследование завершено. Следователи возбудили уголовное дело, - сказал собеседник агентства.

Расследование уголовного дела продолжается.

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