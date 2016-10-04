Бывший вице-мэр Уфы получил реальный срок

Его приговорили к трем годам с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

В Октябрьском районном суде Уфы сегодня завершилось слушание уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Уфы Владислава Никитина. Он до весны 2012 года курировал в администрации города земельный блок. Суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и приговорил к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также он лишен права занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе на два года.

Суд согласился с позицией обвинения в том, что Владислав Никитин в 2011 году «являясь должностным лицом» незаконно «в личных интересах» перевел из федеральной собственности в муниципальную земельный участок общей площадью более 170 га, где располагался учебно-спортивный аэродром ДОСААФ. Стоимость участка составляла более 896 млн руб.

Впоследствии данный участок был выставлен на торги, где его приобрела компания ООО «ПИК «Башкиргражданпроект» за 100 млн руб, а в 2012 права на участок были переданы компании ООО «Завод Промсталь». Директором этой компании являлась родная сестра Никитина Юлия Яковлева.

Компания планировала построить на данном земельном участке коттеджный поселок, но проект реализован не был.

Сам Владислав Никитин вины в инкриминируемом ему деянии не признает. В суде он с помощью своих адвокатов пытался доказать, что свидетельство об аэродроме, используемое в обвинении как один из основных документов – поддельное, и в момент перевода земельного участка в муниципальную собственность аэродром уже давно не работал.

Также защита обращала внимание на то, что следователь допустил ряд процессуальных нарушений и совершил служебный подлог.

Однако суд доводы защиты к сведению не принял.

Государственный обвинитель просил суд назначить Никитину наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Суд в качестве смягчающих обстоятельств учел положительные характеристики с места жительства и места работы, а также наличие двух несовершеннолетних детей. Обстоятельств, отягчающих дело, суд не нашел.

Владислава Никитина арестовали в зале суда. Сегодня его этапировали в следственный изолятор.

Защита намерена обжаловать приговор.

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