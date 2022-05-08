В Башкирии браконьеры ранили лебедя. Об этом в соцсетях рассказали местные жители.
Как следует из материалов публикации, двух лебедей обнаружили близ деревни Исянбетово Баймакского района республики. Сообщается, что один из лебедей ранен, а другой — не отходит своего партнёра.
Местные жители уже обратились к следователям, чтобы те нашли злоумышленников. Также сообщается, что местные жители ищут ветеринара для оказания помощи птице.
Напомним, ранее стало известно о косуле со сломанными ногами, которая обрела новый дом на страусиный ферме. Животное нашли, когда то ковыляло по трассе.