В Башкирии браконьеры ранили лебедя

В Башкирии браконьеры ранили лебедя
В Башкирии браконьеры ранили лебедя
Вчера, 09:30ПроисшествияАзамат НуховФото: 1Mi
Фотографии раненной птицы пользователи опубликовали в соцсетях

В Башкирии браконьеры ранили лебедя. Об этом в соцсетях рассказали местные жители.

Как следует из материалов публикации, двух лебедей обнаружили близ деревни Исянбетово Баймакского района республики. Сообщается, что один из лебедей ранен, а другой — не отходит своего партнёра.

Фото:соцсети

Местные жители уже обратились к следователям, чтобы те нашли злоумышленников. Также сообщается, что местные жители ищут ветеринара для оказания помощи птице.

Напомним, ранее стало известно о косуле со сломанными ногами, которая обрела новый дом на страусиный ферме. Животное нашли, когда то ковыляло по трассе.

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