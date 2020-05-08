В Башкирии в жуткую аварию попал отец и его дочь: мужчина погиб
8 мая, 12:42ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: МВД по Башкирии, ГИБДД по Башкирии
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Подробности смертельной аварии сообщили в республиканской госавтоинспекции.
По информации ГИБДД, авария произошла на 50 километре автодороги Киргиз Мияки – Тятер Арасланово-Стерлибашево.
В госавтоинспекции сообщают, что местный житель за рулем автомобиля ЗАЗ Шанс ехал со стороны Стерлибашево в сторону Арасланово, съехал в кювет и опрокинулся.
47-летний мужчина попал в больницу с серьезными травмами, а через некоторое время там скончался. Пострадала также и его 19-летняя дочь, которая была в автомобиле. В настоящий момент точные причины произошедшего неизвестны, в дорожной полиции начато разбирательство.
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