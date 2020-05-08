В Башкирии в утопленном автомобиле обнаружили тела двоих мужчин

По данным ГИБДД по РБ, автомобиль обнаружили в Туймазинском районе сегодня, 8 мая, после полудня. Машина была около деревни Райманово в реке Усень.

Местные жители нашли его в перевернутом состоянии. На месте водителя находился 32-летний мужчина, нашли также и 31-летнего пассажира. Оба были мертвы.