В Башкирии нашли тело погибшего месяц назад рыбака
8 мая, 15:33ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Госкомитет по ЧС
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Все это время пропавшего искали спасатели.
В госкомитете по ЧС сообщили, что спустя месяц поисков было найдено тело 51-летнего рыбака.Мужчина отправился на рыбалку 10 апреля и не вернулся.
Со слов сына, рыбак пошел рыбачить на реку Зилим около деревни Карташевка. Во время поисков на реке спасатели нашли перевернутую резиновую лодку, термос и рюкзак, которые принадлежали мужчине.
Чуть позже во время поисков по береговой линии было найдено тело утонувшего.
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