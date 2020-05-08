В Башкирии нашли тело погибшего месяц назад рыбака

В госкомитете по ЧС сообщили, что спустя месяц поисков было найдено тело 51-летнего рыбака.Мужчина отправился на рыбалку 10 апреля и не вернулся.

Со слов сына, рыбак пошел рыбачить на реку Зилим около деревни Карташевка. Во время поисков на реке спасатели нашли перевернутую резиновую лодку, термос и рюкзак, которые принадлежали мужчине.