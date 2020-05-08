В Башкирии мужчина напал с ножом на своего собственного сына
8 мая, 12:55ПроисшествияРоман ФаткуллинФото: Медиахолдинг1Mi
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27-летний пострадавший сейчас находится в больнице.
В МВД по Башкирии сообщили, что его доставили с ранением брюшной полости в Чишминскую районную больницу.
Полицейские выяснили, что пострадавший был ранее судимым, напал на него собственный 56-летний отец. Тот сознался в содеянном.
В ведомстве уточнили, что между отцом и сыном всегда был конфликт из-за того, что сын употребляет алкоголь и не работает. Во время ссоры он нанес парню удар ножом в живот. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
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