В Екатеринбурге мошенники похитили металл на сумму 4 млн рублей
8 апреля, 18:58ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге с 2016 по 2019 годы действовала группа мошенников, которые похищали грузы с металлом. Злоумышленники выступали посредниками в перевозках.
По данным следствия, мошенники создали сайт грузоперевозок и принимали заказы от компаний, которым нужно было перевезти металл. Злоумышленники нанимали водителя с грузовиком. В ходе транспортировки посредники просили водителя перегрузить металл или отвезти его в другое место. В этот момент мошенники похищали груз и сдавали его как лом. Об этом пишет fedpress.ru.
Группа мошенников работала по такой схеме на протяжении трех лет. За это время они нанесли компаниям ущерб на сумму четырех миллионов рублей. Правоохранители задержали всех злоумышленников. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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