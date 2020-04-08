В Екатеринбурге мошенники похитили металл на сумму 4 млн рублей

По данным следствия, мошенники создали сайт грузоперевозок и принимали заказы от компаний, которым нужно было перевезти металл. Злоумышленники нанимали водителя с грузовиком. В ходе транспортировки посредники просили водителя перегрузить металл или отвезти его в другое место. В этот момент мошенники похищали груз и сдавали его как лом. Об этом пишет fedpress.ru.