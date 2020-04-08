Стало известно состояние пострадавших при взрыве газа в Нижегородской области
8 апреля, 16:36ПроисшествияФото: pixabay.com
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Власти Нижегородской области сообщили, что пострадавшие при взрыве газа в жилом доме находятся под наблюдением медиков.
Как пишет RT, жизни и здоровью граждан ничего не угрожает, они находятся под наблюдением врачей.
Напомним, при взрыве газового баллона в жилом доме одного из сел Нижегородской области погибли два человека. Инцидент произошел из-за ошибок при использовании газового оборудования.
После трагедии следователи начали проверку обстоятельств произошедшего.
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